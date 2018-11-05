2018-11-05T10:06:56+03:00
Общество

15-летняя девушка пропала больше суток назад в Ижевске

Полиция и добровольцы просят горожан помочь в поисках
Мария Мерзлякова
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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Больше суток полиция и добровольцы разыскивают пропавшую девушку. Макеева Анастасия Алексеевна 2003 года рождения ушла из дома на Степана Разина в воскресенье около 4:30 утра. С тех пор ее местоположение остается неизвестным.

На вид девушке около 16 лет. Смуглая, рост 175 см, имеет худощавое телосложение, темные волосы ниже плеч, карие глаза. Была одета в зимний пуховик темно-синего цвета с капюшоном без меха, длиной выше колена и кроссовки бордового цвета. При себе имела светло-фиолетовый рюкзак.

Горожан просят не оставаться равнодушными. Всех, кто что-то знает о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по горячей линии ПСО «Регион 18»: 8-951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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