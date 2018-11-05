Ижевский «Зенит» проиграл в последнем матче сезона

СЕГОДНЯ 15:17 2018-11-05T15:17:37+03:00

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В эти выходные футбольный клуб «Зенит-Ижевск» завершил летне-осеннюю часть чемпионата ПФЛ гостевым матчем с дублерами екатеринбургского «Урала».

В первом тайме уральцы дважды поразили ворота соперника. Сперва отличился Никита Глушков, а затем – Сергей Серченков. Со счетом 2:0 команды ушли на перерыв. В конце второго тайма Илья Михайлов из Ижевска также смог забить гол. Почти сразу же в штангу ворот хозяев попал лучший бомбардир «Зенита» Алексей Турик. В добавленное время «Урал-2» подтвердил свое превосходство. Никита Глушков закрепил победу «Урала-2», забросив еще один мяч. Итог матча: 3:1 в пользу дубля «Урала».

К огорчению болельщиков из столицы Удмуртии, уйти в отпуск на положительной ноте у нашей команды не получилось. Первую часть сезона ижевская команда завершила на 7-м месте в турнирной таблице. Следующий тур состоится уже в апреле 2019 года.