2018-11-06T06:44:06+03:00
Происшествия

В Удмуртии предприниматель незаконно вырубил 22 дерева

Ущерб составил 49 000 рублей
Мария Хафизова
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Фото: kloop.kgФото: kloop.kg
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В Красногорском районе Удмуртии предприниматель незаконно вырубил 22 дерева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Расследованием установлено, что в октябре текущего года индивидуальный предприниматель по договору подряда выполнял работы по расширению трасс линий электропередач, и незаконно произвел «завизирную» рубку 22 деревьев, на общую сумму 49 000 рублей.

- В ходе дознания по делу добровольно выдал орудие преступления (бензопилу), в полном объеме возместил причинный государству ущерб, - прокомментировали в ведомстве. - Материалы уголовного дела направлены в судебный участок Красногорского района для решения вопроса о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правого характера в виде судебного штрафа.

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