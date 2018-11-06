9,1 миллиарда рублей оставили жители Удмуртии в предприятиях общепита

СЕГОДНЯ 07:05 2018-11-06T07:05:51+03:00

Это на 1,6% больше, чем годом ранее за аналогичный период

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За первые девять месяцев 2018 года оборот общественного питания в Удмуртии составил 9,1 млрд руб. Как рассказали в пресс-службе республиканского Удмуртстата, это на 600 млн рублей (1,6%) больше, чем годом ранее за аналогичный период.

- Люди с охотой посещают предприятия общепита. Часто процесс еды совпадает с процессом общения людей, работой, отдыхом, - отмечают в ведомстве. - В среднем на питание вне дома у среднестатистического жителя республики в этом году ушло 6 046 рублей, тогда как в январе-сентябре 2017 года – 5 657 рублей.

Отметим, что оборот розничной торговли по итогам рассматриваемого периода в Удмуртии вырос до 169 млрд рублей (на 3,5%).

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