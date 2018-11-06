2018-11-06T09:40:08+03:00
Происшествия

На НТВ вышла программа «Следствие вели…», где рассказали о жестоком убийстве в Удмуртии

Леонид Каневский поведал о преступлении, совершенном в 70-х годах
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: НТВФото: НТВ
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В воскресенье, 4 ноября, на НТВ (18+) вышла программа «Следствие вели…» с бессменным ведущим Леонидом Каневским, в которой рассказали об убийстве 66 летней давности, произошедшим в Кезу (Удмуртия).

- 1970 год, маленькое село в Удмуртии. Найдена убитая женщина. Кто-то выстрелил в нее в упор из охотничьего ружья. Сыщики отрабатывают десятки версий, как вдруг неизвестный наносит новый удар. На этот раз он открывает стрельбу по девушке и ее младшему брату…, - сказано в анонсе передачи.

Напомним, съемки программы прошли в октябре. В качестве экспертов со стороны регионального МВД выступал председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ по Удмуртии Герман Санников (продолжение).

«ДЖЕНТЛЬМЕН УДАЧИ» И «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»

Кстати, Ижевск фигурировал в передаче «Следствие вели...» не раз. Так, 16 октября 2009 года вышла в эфир программа под названием «Джентльмен удачи». В 1980 году по Ижевску прокатилась волна краж и грабежей, один из случаев закончился убийством. Вором и убийцей оказался директор казанского универмага Юнус-Абдул Рафиков. Суд приговорил его к расстрелу.

23 октября 2009 года показали «Школу под прицелом». В 1981 году в Сарапуледва дезертира захватили школу. Они требовали, чтобы им разрешили вылет за границу. В результате спецоперации обоих обезвредили и арестовали. Суд приговорил их к 6 и 12 годам лишения свободы.

16 февраля 2013 года в эфире НТВ появилась передача «Идеальное убийство». В центре внимания - 1969 год. Рабочий завода нашел в канализационном люке мешки с частями человеческого тела. Убитой оказалась врач скорой помощи Нина Трушина. Под подозрение попал ее муж, однако у него было алиби. Следователи узнали, что незадолго до гибели убитая общалась с поклонником, цирковым артистом Вадимом Криминицким. Однако в итоге выясняется, что алиби супруга убитой было ложным, и именно он расправился с женщиной. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

"Следствие вели...": "Бойся своих желаний".1970 год, маленькое село в Удмуртии. Найдена мертвой женщина. Кто-то выстрелил в нее в упор из охотничьего ружья. Сыщики отрабатывают десятки версий, как вдруг неизвестный наносит новый удар. На этот раз он открывает огонь по девушке и ее младшему брату... Все выпуски программы "Следствие вели..." - в одном плейлисте: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSgy-gJ-dkS8lIPoESTQKxJAYz7bUSO5h http://www.ntv.ru/video/click1658104/?catid=4&vcid=1658104&vcver=0

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