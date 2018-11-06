Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при «Кубок Японии»

СЕГОДНЯ 10:48 2018-11-06T11:37:08+03:00

Она уже победила на этапе в Канаде

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С 9 по 11 ноября в Японии пройдет очередной этап Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy. В составе спортсменов от России заявлена уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева. Напомним, что после победы на этапе в Канаде девушка решила удивить публику элементами стриптиза в своём выступлении. Перед очередным соревнованием Елизавета пока взяла паузу в информационном поле.

- Друзья, завтра улетаю в Японию на NHK Trophy. Затихаю везде, потому что и так стало слишком много Туктамышевой в новостях. Вы сможете увидеть мои короткие микроблоги из Японии на Матч ТВ в программе «Все на Матч», - написала девушка в Инстаграм.

Ранее еще одна спортсменка родом из Удмуртии, Алина Загитова, одержала победу на Кубке Финляндии. Далее она будет выступать на Кубке Ростелекома, который пройдет с 16 по 18 ноября.

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