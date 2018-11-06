2018-11-06T11:22:48+03:00
Авто

Автомобилисты Ижевска предпочитают «шипы», а не «липучки»

В столице Удмуртии рекордное превосходство шипованной резины - более чем на 1 800%
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Driving24.ruФото: Driving24.ru
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По данным опроса «Авито Авто», шипованная резина популярна среди автовладельцев. При этом рекордное превосходство «шипов» над «липучкой» зафиксировано в Ижевске - более чем на 1 800%. А нешипованную резину предпочитают в семи городах, включая Москву.

Несмотря на то, что «шипы» подорожали вдвое - в октябре цена была, в среднем, 6 802 рубля (+35% за год), а нешипованная - 6 482 рубля (+17%) водители не изменяют своим предпочтениям и выбирают наиболее популярный вид зимних шин.

Напоминаем, что своевременная замена шин гарантирует безопасность не только вам, но и окружающим.

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