Погода в Ижевске: в выходные придут холода

СЕГОДНЯ 11:40 2018-11-06T15:36:02+03:00

В течение недели будет тепло

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Погода в Ижевске на этой неделе будет очень теплой для данного времени года. Как сообщила начальник отдела гидрометобслуживания Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина, отклонение от нормы по республике составит +6…+7 градусов.

- 7 и 8 ноября небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут местами, температурный фон в течение суток ожидается в пределах 0..+5 градусов, - написала Алла Шумихина.

Судя по сервису «Яндекс.Погода», в течение недели в Ижевске будет небольшой снег и средняя температура составит +3 градуса. К пятнице похолодает.

- С 9 ноября на территорию республики распространится скандинавский антициклон, ветер сменит своё направление на северо-восточный, установится сухая и холодная погода. Среднесуточная температура в пятницу примет отрицательные значения, ночью прогнозируется -4...-9 градусов, днем -2...-7 градусов. Местами на дорогах прогнозируется гололедица, - сообщила Алла Шумихина.

В Ижевске в пятницу ожидается от -3 до -6 градусов, небольшой снег. В выходные столбики термометров опустятся до -8 градусов.

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