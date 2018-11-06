2018-11-06T12:57:39+03:00
Общество

Сотрудник «Удмуртнефти» занесен на Доску почета Удмуртской Республики

В Резиденции главы Удмуртии состоялся прием лучших специалистов
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2 ноября в честь Дня народного единства и 98-й годовщины государственности УР были отмечены лучшие представители различных отраслей республики. В числе награжденных – Владимир Куликов, начальник отдела строительного контроля управления капитального строительства ОАО «Удмуртнефть».

Свою трудовую деятельность на предприятии Владимир Куликов начал в 2007 году с должности ведущего инженера департамента капитального строительства. Благодаря своему огромному опыту в строительной сфере, теоретическим знаниям и ответственному подходу к работе спустя два года он возглавил отдел строительного контроля и сегодня отвечает за то, чтобы производственные объекты предприятия строились в соответствии со всеми стандартами и в запланированные сроки.

- Считаю, что эта оценка является оценкой труда всего нашего коллектива «Удмуртнефти», всего блока капитального строительства, в котором я тружусь, - поделился Владимир.

Занесение на Доску почета – не единственная награда Владимира Куликова. За высокие показатели в труде он отмечен Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, Почетной грамотой Правительства УР и Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики УР.

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