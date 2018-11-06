Женщина выпала из поезда «Ижевск - Москва» и разбилась

СЕГОДНЯ 14:46 2018-11-06T15:12:25+03:00

Она не заметила, что отцепили вагоны

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В понедельник, 5 ноября, чуть дальше станции Канаш (Чувашская республика) произошел трагический случай. Там остановился поезд сообщением «Ижевск – Москва» и было отцеплено несколько вагонов. Как стало известно, после того, как состав тронулся, две пассажирки решили выйти в тамбур, но не заметили отсутствие вагонов.

- В результате, одна из них шагнула наружу и упала с поезда. Ее подруга стала свидетелем произошедшего и сразу рассказала о случившемся, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Ижевского линейного отдела

Сейчас будет проводиться проверка на установление всех причин и обстоятельств произошедшего. Одна из причин трагедии – халатность поездной бригады, которая не проконтролировала закрытие дверей.

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