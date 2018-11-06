2018-11-06T16:11:40+03:00
Происшествия

При столкновении «МАЗа» и «Шкоды» пострадало трое детей в Ижевске

ДТП произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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В субботу, 3 ноября, на Воткинском шоссе в Ижевске произошло ДТП, в котором пострадали дети. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, водитель грузовика «МАЗ» не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в легковой автомобиль «Шкода».

- В результате столкновения пассажиры автомобиля «Шкода»: трое детей, 9,10 и 11 лет получили травмы, пострадала и 30-летняя женщина, - сообщили в 1 отделе.

Специалисты отмечают, что несмотря на серьезные повреждения легкового автомобиля, от серьезных травм детей спасли и уберегли пристегнутые ремни безопасности, детское удерживающее устройство, корректирующее расположение ремней под рост ребенка, и установленные подголовники в автомобиле.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает, что использование ремня безопасности значительно снижает риск гибели водителя и пассажиров автомобиля. Использование ремней безопасности необходимо, независимо от того, находитесь ли Вы в черте города или на трассе. Используйте ремень безопасности всегда при каждой, даже самой незначительной поездке.

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