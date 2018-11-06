Не только о работе: экскурсию по выставке, посвященной первому президенту Удмуртии, проведет его пресс-секретарь

СЕГОДНЯ 16:39 2018-11-06T16:53:30+03:00

В экспозиции «Под личную ответственность» отражена история Удмуртии за последние 25 лет в воспоминаниях Александра Волкова

Изменить размер текста: A A

8 ноября в Ижевске вновь пройдет авторская экскурсия по выставке, посвященной Александру Волкову. Проведет ее пресс-секретарь первого президента Удмуртии, Виктор Чулков – он работал с Александром Александровичем 14 лет.

.

Каждый четверг в музее проводятся авторские экскурсии с участием коллеги соратников Волкова. 25 октября уже прошла первая экскурсия от Виктора Ивановича.

– На этой встрече мы вспомнили Удмуртию начала 90-х – сокращение госзаказа, остановку оборонных предприятий, выплату зарплат бюджетникам «натурой» и приватизацию нефтяных месторождений – рассказывает об экскурсии пресс-секретарь Национального музея Удмуртии им. Кузебая Герда Светлана Галкина.

На экскурсии 8 ноября пойдет речь о политических событиях Удмуртии и России, участником которых был Александр Волков. Виктор Иванович расскажет, как принимались исторические решения и уделит внимание не только рабочим, но и личным чертам характера первого президента.

Напомним, выставка «Под личную ответственность» открылась в Национальном музее 15 октября. В экспозиции отражена история Удмуртии за последние 25 лет в воспоминаниях Александра Волкова. Гости могут увидеть воссозданный рабочий кабинет первого президента, архивные видеозаписи, интервью, фильмы и документы, которые ранее нигде не выставлялись.

* Когда: 8 ноября (четверг), 18:00

* Где: Национальный музей Удмуртии (ул. Коммунаров, 287)

* Цена: 120 рублей; для студентов, пенсионеров и школьников – 60 рублей

* Билеты в кассах музея (со стороны улицы Наговицына)

* 12+

Фото: архив КП

ДОСЬЕ

Виктор Иванович Чулков

Критик и литературовед, кандидат филологических наук, доцент, член Союза писателей России.

Работал учителем русского языка и литературы в школе, ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой теории литературы и истории русской литературы филологического факультета УдГУ.

С Александром Волковым работал с 1999 года. Сначала в должности заместителя руководителя пресс-службы, а с 2009-го по 2014-й – пресс-секретарем президента Удмуртии.