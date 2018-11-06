2018-11-06T16:53:02+03:00
Досуг

Панк-рок и хип-хоп на одной сцене: Anacondaz представит новый альбом в Ижевске

Услышать вживую треки с пластинки «Я тебя никогда» можно будет 21 ноября
Артем ЕГОРОВ
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11 октября у Anacondaz вышел новый альбом «Я тебя никогда», с которым группа тут же отправилась в тур. Хоть музыканты и приезжали не так давно на летний фестиваль «Улетай-2018», Ижевск вновь не обошли стороной. 21 ноября в баре «Пинта» в ТРК «Петровский» поклонникам представится возможность исполнить вместе с ребятами новые песни

«Я тебя никогда» - актуальная пластинка (по-другому у Anacondaz не бывает) о феминизме, внешней и внутренней политике. Как всегда, музыканты поют о том, о чем говорит общество. Всех пришедших на концерт ждет драйвовое шоу, хлесткие рифмы, жирные риффы свежих композиций с релиза и проверенные временем треки.

Когда: 21 ноября в 19:00

Где: бар «Пинта» в ТРК «Петровский»

Возрастное ограничение: 16+

Билеты можно приобрести в следующих точках:

- магазин «ДжинсА» (ул. Удмуртская, 302)

- магазин ELVIS (ЦУМ, 2-й этаж)

- точки продаж «Хочу билет»

- в группе концерта онлайн

- электронные билеты

Партнер концертного сезона на НАШЕм Радио – официальный дилер KIA «АСПЭК-Авто» на Союзной, 2В в Ижевске – всегда более 100 автомобилей в наличии, в том числе с ПТС!

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