В Ижевске стало меньше безработных

СЕГОДНЯ 06:26 2018-11-07T06:27:21+03:00

При этом потребность предприятий в работниках выше числа безработных

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В Ижевске за 2018 год число безработных людей сократилось на 9,3%. По данным 1 ноября текущего года, в нашем городе официально зарегистрировано 1 929 безработных, об сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на Центр занятости населения.

Еще год назад в столице Удмуртии было зафиксировано 2127 граждан без постоянного места работы.

Известно, что потребность ижевских предприятий составляет 7836 человек, в том числе 5799 по рабочим специальностям, что значительно превышает общее число безработных. По сравнению с 2017 годом, количество вакансий сейчас увеличилось на 32,5%.

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