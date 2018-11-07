В Ижевске распространители детского порно в социальных сетях понесут наказание

СЕГОДНЯ 07:28 2018-11-07T07:28:05+03:00

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В Ижевске 25-летний администратор интернет-сообщества одной из социальных сетей и три его 18-летних сообщника предстанут перед судом за распространение детской порнографии, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Удмуртии.

Известно, что в одной из социальных сетей была создана группа, на которую были подписаны примерно две тысячи человек. Там подростки выкладывали интимные фотографии своих знакомых с указанием их имени и места учебы. А в некоторых публикациях содержалась информация о том, что дети в возрасте от 12-ти лет, изображенные на фото, вступали в интимные отношения.

Следствие установило, что 25-летний администратор сообщества группы “Вконтакте”, обвиняемый ранее, с января по апрель 2018 года получал сообщения от участников группы с фотографиями обнаженных детей. Затем он размещал полученные фото у себя в сообществе.

Обвиняемые признали свою вину, и рассказали сотрудникам следственного комитета, что им было “интересно” выкладывать подобные фотографии детей в интернет. Сейчас молодым людям грозит до десяти лет лишения свободы.

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