Ижевчане примут участие в экологической акции “Разделяйка”

СЕГОДНЯ 07:53 2018-11-07T07:53:41+03:00

Изменить размер текста: A A

11 ноября в Ижевске пройдет 81-я экологическая акция “Разделяйка”, сообщается в официальной группе организаторов “Зеленый паровоз”. Всех желающих принять участие в мероприятии ждут с 13:00 до 15:00 на парковке между УдГУ и Ледовым дворцом «Ижсталь». А тех, кто хочет помочь организаторам в проведении акции ждут за 15 минут до начала “Разделяйки”. Чтобы вас заметили, нужно будет сказать «Я волонтёр».

Ижевчане смогут отдать на переработку макулатуру, стеклянную посуду, банки, бутылки, целлюлозные упаковки из-под яиц и многое другое. Также на “Разделяйку” можно принести в дар ненужные вещи в хорошем состоянии, которые передадут нуждающимся.

Все средства, собранные в этот раз от сдачи макулатуры и продажи эко-мешочков, пойдут на ремонт нового помещения театра Центра современной драматургии и режиссуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

-Автомобилисты Ижевска предпочитают «шипы», а не «липучки» (продолжение)

-В МЧС установили причину пожара в строящейся пиццерии в Ижевске (продолжение)