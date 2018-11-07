2018-11-07T07:53:41+03:00
Общество

Ижевчане примут участие в экологической акции “Разделяйка”

Также будет проходить сбор вещей для нуждающихся
Елена Перевощикова
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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11 ноября в Ижевске пройдет 81-я экологическая акция “Разделяйка”, сообщается в официальной группе организаторов “Зеленый паровоз”. Всех желающих принять участие в мероприятии ждут с 13:00 до 15:00 на парковке между УдГУ и Ледовым дворцом «Ижсталь». А тех, кто хочет помочь организаторам в проведении акции ждут за 15 минут до начала “Разделяйки”. Чтобы вас заметили, нужно будет сказать «Я волонтёр».

Ижевчане смогут отдать на переработку макулатуру, стеклянную посуду, банки, бутылки, целлюлозные упаковки из-под яиц и многое другое. Также на “Разделяйку” можно принести в дар ненужные вещи в хорошем состоянии, которые передадут нуждающимся.

Все средства, собранные в этот раз от сдачи макулатуры и продажи эко-мешочков, пойдут на ремонт нового помещения театра Центра современной драматургии и режиссуры.

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