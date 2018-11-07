2018-11-07T09:50:42+03:00
Общество

В Удмуртии восемь осужденных освободились из мест лишения свободы после пересчета срока

Еще девяти заключенным сократили сроки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Perm.kp.ruФото: Perm.kp.ru
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В Удмуртии восемь осужденных освободились из мест лишения свободы в результате пересчета сроков наказания. Напомним, что в июле 2018 года внесли изменения в статью 72 УК РФ. По новому закону по иным, чем прежде, правилам засчитывается время содержания человека под стражей в срок лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, пересчитаны сроки наказания 17 заключенным, при этом восемь из них уже освободились из мест лишения свободы. Напомним, что в суды были направлены представления и ходатайства в отношении 637 осужденных, которым пересчитают сроки наказания с учетом времени содержания под стражей.

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