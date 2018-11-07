«Ростелеком» запустил новое приложение Smart TV* для гостиниц
«Ростелеком» разработал и запустил новое приложение сервиса Smart TV для крупного, среднего и малого гостиничного бизнеса. Приложение позволяет подключить услугу «Телевидение для гостиниц» в считанные минуты и без использования ТВ-приставки.
Решение реализовано на профессиональных телевизорах гостиничной серии и позволяет подключать пакеты каналов, воспроизводить клиентский контент на специальном информационном канале, подключать и отключать дополнительные тематические каналы по желанию гостей отеля. Для управления услугой достаточно ТВ-пульта, техническая поддержка решения работает в круглосуточном режиме, а регулярные обновления программного обеспечения постоянно расширяют функционал сервиса без дополнительных усилий со стороны клиента. «Ростелеком» предоставляет телевизоры на уникальных для рынка условиях: клиент может купить необходимое количество телевизоров как сразу, так и в рассрочку до 2 лет, что позволяет компаниям среднего и малого бизнеса снизить затраты на подключение услуги.
Решение Smart TV можно интегрировать в информационную систему отеля, что позволит централизованно управлять сервисом, например, автоматически включать Smart TV в момент заселения гостя, отправлять персонализированное приветствие на экран телевизора и многое другое.
Информация от партнеров
*Смарт ТВ
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