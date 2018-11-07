2018-11-07T11:13:05+03:00
Происшествия

В Ижевске пьяный водитель врезался в опору линий электропередач

Авария произошла на улице Союзная
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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В Ижевске 7 ноября напротив дома №57 на улице Союзная автомобиль «Форд», за рулем которого был 26-летний молодой человек, врезался в опору линий электропередач. Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, молодой человек был пьян (0,96 мг/л) и не справился с управлением.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

- В результате ДТП водитель не пострадал, автомобиль получил механические повреждения, - отметили в 1 отделе.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

ВАЖНО!

Госавтоинспекция напоминает!

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водителей, повторно севших за руль в алкогольном опьянении, будут возбуждены уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, ведь под колесами пьяного водителя могут оказаться ваши дети, родственники, друзья и близкие люди.

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ДТП на улице Союзная в Ижевске.Автор: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

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