В Ижевске пройдет панихида по погибшим в результате взрыва в доме на улице Удмуртской

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-07T12:01:07+03:00

В тот день погибло семь человек

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В пятницу, 9 ноября, в Михаило-Архангельском кафедральном соборе (Свято-Михайловском соборе) Ижевска пройдет богослужение в память о погибших при взрыве газа в доме на улице Удмуртской, который произошел год назад. Тогда погибло семь человек, в том числе двое детей.

- Пройдет панихида по погибшим и молебен о здравии всех пострадавших, - сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Богослужение, которое начнется в 12.00, возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Напомним, что в случившемся обвиняют 27-летнего ижевчанина Александра Копытова. Рассмотрение уголовного дела уже началось в Верховном суде Удмуртии. Однако даже если мужчину признают виновным, есть риск, что ему удастся избежать наказания (продолжение).

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