В Ижевске временно изменили движение троллейбусов №1 и №2
В среду, 7 ноября, в Ижевске временно изменился маршрут троллейбусов №1 и 2 от остановки «Ремзавод» до администрации Индустриального района и Дома печати. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, это связано с повреждением контактной сети.
Временно маршрут построен таким образом:
1 маршрут: Центр - ул.Пушкинская - ул.Дзержинского - кинотеатр «Октябрь»;
2 маршрут: ул.Молодёжная - ул.Орджоникидзе - ул.Удмуртская - ул.Дзержинского - кинотеатр «Октябрь».
Отметим, что все передвижения общественного транспорта жители могут отслеживать онлайн через портал «ИГИС».
Обновление: движение троллейбусов восстановлено по прежнему маршруту.
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