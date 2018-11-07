2018-11-07T13:21:15+03:00
Общество

В Ижевске временно изменили движение троллейбусов №1 и №2

Это связано с повреждением контактной сети
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ИжГЭТФото: ИжГЭТ
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В среду, 7 ноября, в Ижевске временно изменился маршрут троллейбусов №1 и 2 от остановки «Ремзавод» до администрации Индустриального района и Дома печати. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, это связано с повреждением контактной сети.

Временно маршрут построен таким образом:

1 маршрут: Центр - ул.Пушкинская - ул.Дзержинского - кинотеатр «Октябрь»;

2 маршрут: ул.Молодёжная - ул.Орджоникидзе - ул.Удмуртская - ул.Дзержинского - кинотеатр «Октябрь».

Отметим, что все передвижения общественного транспорта жители могут отслеживать онлайн через портал «ИГИС».

Обновление: движение троллейбусов восстановлено по прежнему маршруту.

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