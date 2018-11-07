В Удмуртии 43-летнюю женщину обвиняют в даче взятки судебному приставу

СЕГОДНЯ 13:40 2018-11-07T14:13:25+03:00

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В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Завьяловского района, ее обвиняют в даче взятки. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, у нее образовалась задолженность перед банками за кредиты. Но она не спешила отдавать. В результате, было вынесено судебное решение о взыскании с нее долга.

- Женщина, не желая ждать исполнения действий приставов обратилась к одному из них с предложением прекратить исполнительное производство за деньги, - сообщает пресс-служба.

В конце октября, когда она передавала приставу 23 тысячи рублей, женщину задержали сотрудники полиции и службы безопасности УФССП России по Удмуртии. За совершенное преступление ей грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

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