2018-11-07T15:39:07+03:00
Общество

Дороги Удмуртии будут содержать по-новому

С 2019 года вступит в силу новый контракт
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Удмуртии введут новые подходы к содержанию дорого регионального и межмуниципального значения. В обновленном документе прописаны конкретные обязанности подрядчика и заказчика, ужесточены требования к материалам для проведения ремонта.

Также подрядные организации обязали создать дорожно-патрульную службу, в задачи которой будет входить регулярная проверка и оценка состояния дорог. При этом вся техника должна быть оснащена видеорегистраторами и модулем ГЛОНАСС. В Миндортрансе Удмуртии уверены, что новая форма контракта обеспечит достижение цели сохранения качества дорог.

- Это не просто новые правила игры, это принципиально новый формат работы, целью которого является обеспечение высоких потребительских свойств дорог и как следствие - повышение качества жизни населения. И здесь от заказчика потребуется не меньше усилий, чем от подрядчика. В отличие от предыдущих трехлетних контрактов, новый будет рассчитан на год – за это время мы проанализируем его сильные и слабые положения и сможем их откорректировать, - пояснил координатор дорожных проектов от правительства УДМУРТИИ Михаил Хренов.

Напомним, что за 2018 год в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», отремонтировано 120 км трасс и улиц в республике, по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» построено 8 автодорог, протяженностью 39 км, отремонтировано треть дорог Глазова, восстановлен проезд на 19 участках непроезжих дорог.

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