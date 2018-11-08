2018-11-08T07:33:58+03:00
Экономика

Помощь Удмуртии: бюджет Ижевска пополнится на сумму до 485 млн.рублей

Первая часть денежных средств будет направлена на первичные нужды
Анастасия Волкова
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Удмуртия окажет финансовую помощь Ижевска: администрация города и правительство республики договорились пополнении бюджета столицы на сумму до 485 млн.рублей. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

- Эти средства поступят в виде дотации и бюджетного кредита, что позволит нам снизить напряженность дефицита денежных средств. 281 млн из этой суммы поступят уже в ноябре,— прокомментировал глава города.

Уборка снега, содержание улично-дорожной сети, освещение улиц, оплата задолженности школ и детских садов за коммунальные услуги – средства будут направлены на эти цели.

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