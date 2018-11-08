2018-11-08T08:41:04+03:00
Общество

Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис

Аквааргентум запустил акцию для новых клиентов «Теплый прием»
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Уважаемые друзья! Специально для Вас компания Аквааргентум запускает новую акцию «Теплый приём»!

Заказывайте воду АкваO2 — 19,2 литра с бутылью и помпой всего за 599 руб. и мы совершенно бесплатно привезём её к вам домой или в офис! Это очень удобно, а ещё и выгодно!

Не пропустите предложение! Звоните и заказывайте сейчас по телефону 904-620, или на сайте aquaargentum.ru. Аквааргентум — чистая вода от чистого сердца!

*Акция действует только для новых клиентов.

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