Болельщики «Ижстали» выбрали имя новому талисману команды

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-08T10:02:38+03:00

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В среду, 7 ноября, болельщики ХК «Ижсталь» выбрали имя новому талисману любимой команды. Выбор сделали с помощью голосования в официальной группе. Там были представлены наиболее популярные варианты.

Победное имя оказалось Егорыч, за него отдали 414 голосов (42,4%), на втором месте - Ижик 311 человек (31,8%), Стальным захотели назвать 155 болельщиков (15,8%), еще 96 голосов (9,8%) отдали за вариант Ёжсталь.

Напомним, ранее презентовали новый логотип и талисман команды (подробнее)

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