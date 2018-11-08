В Удмуртии прошел фестиваль «Мир IT-профессий»*

СЕГОДНЯ 11:03 2018-11-08T11:03:39+03:00

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В п.Ува состоялся «профориентационный образовательный фестиваль для старшеклассников «Мир IT-профессий». Мероприятие, организованное Министерством информатизации и связи Удмуртской Республики, прошло в школе №2. Фестиваль поддержал и телеком-оператор «Ростелеком».

В фестивале приняли участие более ста школьников из Селтинского, Вавожского и Сюмсинского районов республики. Представители IT-компаний познакомили их с профессиями программиста, тестировщика, аналитика и веб-дизайнера.

Специалисты «Ростелекома» рассказали о современных IT-специальностях* и продемонстрировали процесс сварки оптики. Ребята узнали о профессии «инсталлятор», о технических характеристиках оптического кабеля и инструментах для работы с ним.

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- Компания всегда поддерживает профориентационные мероприятия. Они помогают заинтересовать ребят в получении IT-специальности. Мы же формируем потенциальный кадровый резерв. Старшеклассники и студенты устраиваются к нам на работу на время летних каникул. Мы регулярно проводим образовательные экскурсии и дни открытых дверей, чтобы учащиеся могли своими глазами увидеть, как работает крупная цифровая компания, - прокомментировал Андрей Шперлинг, директор филиала в Удмуртии ПАО «Ростелеком».

*Мир Айти-профессий, *Айти-специальностях

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