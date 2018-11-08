В Ижевске водитель «ГАЗ» насмерть сбил пенсионерку
В среду, 7 ноября, по улице Удмуртская, в Ижевске,33-летний водитель «ГАЗ» наехал на 85-летнюю женщину.
Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, мужчина ехал задним ходом и не заметил пенсионерку.
От полученных травм, женщина скончалась в больнице.
ВАЖНО!
Уважаемые Водители!
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает:
Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.
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