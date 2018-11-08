В Ижевске водитель «ГАЗ» насмерть сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:26 2018-11-08T11:27:37+03:00

Он не заметил ее при движении задним ходом

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В среду, 7 ноября, по улице Удмуртская, в Ижевске,33-летний водитель «ГАЗ» наехал на 85-летнюю женщину.

Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, мужчина ехал задним ходом и не заметил пенсионерку.

От полученных травм, женщина скончалась в больнице.

ВАЖНО!

Уважаемые Водители!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает:

Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.

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