В Удмуртии задержаны трое подростков, которые хотели ограбить храм

СЕГОДНЯ 13:17 2018-11-08T13:17:44+03:00

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Ночью, 7 ноября, в Сарапуле охранному предприятию поступило сообщение о проникновении в храм. Выехавшие полицейские задержали троих подростков.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, студенты техникума разбили стекло окна и залезли в помещение, чтобы украсть деньги. На глаза им попались емкости, в которых были пожертвования на сумму более 30 тысяч рублей. Но подростки не успели даже покинуть храм, как оказались в руках полиции.

По факту покушения на кражу следственный отдел МО МВД России «Сарапульский» возбудил уголовное дело. Грабителям грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

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