В Удмуртии задержаны трое подростков, которые хотели ограбить храм
Ночью, 7 ноября, в Сарапуле охранному предприятию поступило сообщение о проникновении в храм. Выехавшие полицейские задержали троих подростков.
Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, студенты техникума разбили стекло окна и залезли в помещение, чтобы украсть деньги. На глаза им попались емкости, в которых были пожертвования на сумму более 30 тысяч рублей. Но подростки не успели даже покинуть храм, как оказались в руках полиции.
По факту покушения на кражу следственный отдел МО МВД России «Сарапульский» возбудил уголовное дело. Грабителям грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
В Ижевске водитель «ГАЗ» насмерть сбил пенсионерку (подробнее)
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»