2018-11-08T16:48:06+03:00
Общество

«Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе»

Оно действует для компаний малого и среднего бизнеса
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Компания «Ростелеком» обновила пакет услуг «Быть в тренде». Теперь клиенты компании при подключении интернета дополнительно получают роутер, возможность бесплатно пользоваться мобильной связью и скидку 50% на организацию цифровых сервисов «СМС Реклама» , «ТВ для бизнеса», «Wi-Fi для бизнеса», «Видеонаблюдение».

«Ростелеком» запустил предложение «Быть в плюсе» год назад — тогда клиенты сегмента малого и среднего бизнеса впервые получили возможность подключать цифровые и традиционные услуги «Ростелекома» в едином пакете с одним счетом. На текущий момент этим решением пользуются свыше 60 тысяч предпринимателей по всей России.

Перед обновлением пакетов среди них было проведено интерактивное исследование, которое было дополнено детальным анализом всей клиентской базы на основе «больших данных». Результаты показывают повышенный интерес клиентов «Ростелекома» к услугам высокоскоростного доступа в интернет, мобильной связи и мобильному интернету. Эти направления демонстрируют устойчивый рост во всех отраслях и сегментах, при этом нормой для российского микро-бизнеса становится возможность предоставления доступа в интернет через Wi-Fi посетителям офисов, баров, отелей и других сервисных предприятий.

Базовый пакет обновленного предложения «Быть в плюсе» состоит из услуги доступа в интернет по тарифам «Скорость», роутера и мобильной связи. В зависимости от выбранного пакета интернета, клиент может подключить от одной до трех цифровых сервисов со скидкой 50% на абонентскую плату.

С помощью обновленного решения «Быть в плюсе» компании малого и среднего бизнеса могут решить практически все задачи, связанные с повышением лояльности клиентов: обеспечить доступ в интернет по технологии Wi-Fi своим гостям и сотрудникам компании, наладить коммуникацию с клиентами, предоставлять качественный HD-контент для посетителей заведения и организовать систему видеонаблюдения.

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