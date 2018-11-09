2018-11-09T08:37:59+03:00
Общество

17-летнего подростка из Удмуртии ищут в Перми

Родственники предположили, что он мог направиться в соседний регион
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В среду, 7 ноября, около 14.00,17-летний Леонид Косарев ушел из дома в поселке Кез, в неизвестном направлении, об этом сообщают добровольцы ПСО «Регион 18».

Родственники предположили, что он мог уехать в Пермь.

Приметы: рост 160 см, худощавый, волосы русые, короткая стрижка, глаза карие.

Одежда: темно-синяя шапка, темно-синие брюки, черные кроссовки. С собой серый рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просим незамедлительно сообщить по телефонам: горячая линия ПСО «Регион18» ГЛАЗОВ: +7 (919) 918-94-33

либо в полицию, по телефону 02 (с мобильных 102)

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