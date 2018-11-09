В «Открытом саду» Ижевска построят административное здание с кафе

СЕГОДНЯ 12:25 2018-11-09T12:25:41+03:00

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В Ижевске за зданием Администрации города завершено благоустройство нового сквера «Открытый сад». К Новому году в нем появится горка и снежные скульптуры. Присоединиться к их созданию смогут все желающие. 14 декабря в сквере стартует новогодняя программа. В течение месяца здесь будут проходить концерты, интересные встречи, конкурсы.

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В начале 2019 года вдоль переулка Северный начнется строительство небольшого двухэтажного административного здания. Площадь застройки 600 кв.м., что составляет 8 процентов от всей территории «Открытого сада». В новом здании разместится офис компании «Острова» и кафе. Планируется, что крыша здания будет эксплуатируемой - на ней будут проходить мероприятия для горожан.

- Мы не планируем огораживаться забором, здание станет частью «Открытого сада», - комментирует Дмитрий Данилов, генеральный директор группы компаний «Острова». Именно эта компания выступила идейным вдохновителем и основным инвестором проекта "Открытый сад". - Строительные работы, которые мы планируем завершить к началу 2020 года, не повлияют на работу сквера.

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В связи с возведением административного здания благоустройство территории сквера расширится вплоть до переулка Северного. А появление в «Открытом саду» кафе решит еще и вопрос и с туалетом, которого сейчас в парке нет.

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