В Ижевске в выходные похолодает до -15 градусов

СЕГОДНЯ 15:07 2018-11-09T16:45:49+03:00

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В выходные дни,10 и 11 ноября, над Удмуртией установится антициклон, который принесет с собой арктический воздух.

Как сообщает региональный гидрометцентр, ожидается малооблачная, сухая и холодная погода. В ночные часы прогнозируется -10...-15 градусов, днем -4...-9 градусов

По данным сервиса «Яндекс погода», 10 ноября днём -7…-5 градусов, ночью -11…-10 градусов. 11 ноября днём -7…-5 градусов, ночью -9…-8 градусов.

В начале следующей недели температурный фон незначительно повысится: в ночь на вторник прогнозируется -6...-11°С, днем 13 ноября -1...-6°С.

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