«Ростелеком» отразил мощную DDoS-атаку* на телеком-оператора Dtel.RU*

СЕГОДНЯ 15:23 2018-11-09T16:47:16+03:00

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«Ростелеком» зафиксировал и успешно нейтрализовал DDoS-атаку мощностью 450 Гбит/с, направленную на телеком-оператора Dtel.RU. По данным системы глобального мониторинга Atlas компании Arbor Networks* за 2017-й год, доля атак подобной мощности составила менее 0,001%.

В среднем атака мощностью более 30-50 Гбит/c уже является серьезным испытанием. При этом говорить о самостоятельной защите от подобных атак не приходится - это практически невозможно реализовать без потери легитимного трафика конечных пользователей защищаемого ресурса.

По данным Arbor Networks, в 2017 году около 25% сервис-провайдеров подвергались DDoS-атакам интенсивностью свыше 100 Гбит/с, и только 7% компаний сообщали о DDoS-атаках мощностью более 200 Гбит/с.

DDoS-атака на Dtel.RU длилась более 15 часов. По данным упомянутого отчета Arbor Networks, со столь продолжительными атаками в 2017 году сталкивался лишь 1% компаний. В 85% случаев атака длилась не более получаса.

Сервис «Ростелеком» по мониторингу трафика и защите от DDoS-атак базируется на технологических решениях компании Arbor Networks и российского разработчика систем информационной безопасности «Гарда Технологии». Сервис способен отражать кибератаки мощностью до 5 Тбит/с на магистральной сети оператора и фильтровать трафик непосредственно на комплексе защиты до 160 Гбит/с. «Ростелеком» обеспечивает защиту от DDoS-атак 180 из 400 крупнейших российских компаний, семи из десяти крупнейших банков.

*ДДоС-атаку, *Дитейл.РУ, *Арбор Нетворкс

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