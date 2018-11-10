В Удмуртии водитель иномарки сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-10T11:55:50+03:00

От полученных травм она скончалась

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В деревне Малая Бодья Малопургинского района погибла 89-летняя женщина в результате ДТП ,об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртской Республике.

Происшествие случилось около 20:38 напротив дома № 57 на улице Трактовой. 29-летний водитель автомобиля Volkswagen сбил женщину, от полученных травм она скончалась на месте.

Известно, что на одежде пенсионерки не было световозвращающих элементов, которые бы позволили водителю автомобиля увидеть женщину в условиях темной дороги заблаговременно.

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