2018-11-10T11:55:50+03:00
Общество

В Удмуртии водитель иномарки сбил пенсионерку

От полученных травм она скончалась
Елена Перевощикова
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В деревне Малая Бодья Малопургинского района погибла 89-летняя женщина в результате ДТП ,об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртской Республике.

Происшествие случилось около 20:38 напротив дома № 57 на улице Трактовой. 29-летний водитель автомобиля Volkswagen сбил женщину, от полученных травм она скончалась на месте.

Известно, что на одежде пенсионерки не было световозвращающих элементов, которые бы позволили водителю автомобиля увидеть женщину в условиях темной дороги заблаговременно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Удмуртии в результате ДТП пять пассажиров автобуса получили травмы (продолжение)

-8 декабря в Удмуртии зажгут огни на главной елке республики (продолжение)

К другим новостям:

Клиника года-2018 в Удмуртии: Жители могут выбрать лучшую больницу и любимого врача (продолжение)

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии изменится порядок выплаты компенсации платы за детский сад
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла третье место на “Кубке Японии”
Девушка из Ижевска приняла участие в программе «Поле чудес»
В Удмуртии забраковали более пяти тонн продовольственных товаров
В ижевском гипермаркете «Ашан» нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» отразил мощную DDoS-атаку* на телеком-оператора Dtel.RU*
В Ижевске в выходные похолодает до -15 градусов
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева лидирует в короткой программе на «Кубке Японии»
В Ижевске откроют госпитальную школу
В «Открытом саду» Ижевска построят административное здание с кафе
В Ижевске перекроют движение транспорта на некоторых улицах с 12 по 17 ноября
В Удмуртии в результате ДТП пять пассажиров автобуса получили травмы
8 декабря в Удмуртии зажгут огни на главной елке республики
В Ижевске будут судить 18-летнего жителя, который выложил интимные фото своей девушки
В двух пожарах погибли мужчина и женщина в Удмуртии
Жительница Удмуртии заявила на своего свекра из-за неприязни
Роддом №3 в Ижевске закрывают из-за ветхости здания
17-летнего подростка из Удмуртии ищут в Перми