В Удмуртии водитель иномарки сбил пенсионерку
В деревне Малая Бодья Малопургинского района погибла 89-летняя женщина в результате ДТП ,об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртской Республике.
Происшествие случилось около 20:38 напротив дома № 57 на улице Трактовой. 29-летний водитель автомобиля Volkswagen сбил женщину, от полученных травм она скончалась на месте.
Известно, что на одежде пенсионерки не было световозвращающих элементов, которые бы позволили водителю автомобиля увидеть женщину в условиях темной дороги заблаговременно.
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