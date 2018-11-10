В Ижевске пропал 58-летний мужчина

СЕГОДНЯ 16:21 2018-11-10T16:21:40+03:00

Он ушел из дома и не вернулся

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В Ижевске пропал Иутин Владимир Анатольевич, 1960-го года рождения. 31 октября мужчина ушел из дома (улица Автозаводская) в неизвестном направлении и больше не возвращался. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд “РЕГИОН 18”.

Пропавший был одет в темную шапку, черную куртку, синие джинсы и черные зимние галоши. На вид Владимиру 55-60 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, глаза карие. Внимание, мужчина страдает эпилепсией!

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Владимира Иутина, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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