2018-11-10T18:29:39+03:00
Общество

Житель Ижевска помог полицейским в задержании грабителя

Злоумышленник украл у мужчины автоколеса и коробку передач
Елена Перевощикова
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Фото: pixabayФото: pixabay
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29-летний ижевчанин, проживающий в доме на улице Вадима Сивкова, обнаружил,что за время его отсутствия в одну из комнат путем снятия двери с петель проникли неизвестные и похитили автоколеса, коробку передач и другие вещи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Некоторые из украденных вещей ижевчанин нашел в кустах недалеко от дома. А спустя время он заметил на улице мужчину, который вернулся к “тайнику”. Потерпевший сразу же позвонил в полицию, и до прибытия сотрудников сам удерживал грабителя.

Им оказался 27-летний ранее судимый житель Ижевска. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Руководством МВД по Удмуртии решается вопрос о поощрении бдительного гражданина.

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