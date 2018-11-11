2018-11-11T08:22:33+03:00
Общество

В Перми нашли пропавшего 17-летнего жителя Удмуртии

Подростка искали три дня
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Перми нашли 17-летнего жителя Удмуртии, который пропал 7 ноября. Как сообщали добровольцы поисково-спасательного отряда «Регион 18», он вышел из своего дома в поселке Кез, никому ничего не сказал и пропал. Тогда родители обратились в полицию и предположили, что он мог поехать в Пермь. Так и оказалось.

Нашли мальчика 10 ноября. Оказывается, все это время он гостил у своей тети. Она, в свою очередь, узнав о том, что подросток находится в розыске, сама обратилась в полицию.

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