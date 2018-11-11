2018-11-11T11:10:20+03:00
Политика

Главу Удмуртии назначили заместителем председателя комиссии при Правительстве России

Он будет курировать вопросы конкуренции и развития малого и среднего бизнеса
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение по которому глава Удмуртии Александр Бречалов назначается заместителем председателя комиссии Правительства РФ по вопросам конкуренции и развития малого и среднего бизнеса. Напомним, что ее председателем сейчас является Антон Силуанов.

- Александр Бречалов в составе комиссии будет принимать участие в рассмотрении и подготовке предложений по реализации решений Президента России в области развития малого и среднего предпринимательства, определении мер государственной поддержки и повышении ее эффективности. А также другие меры, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, - сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, что данная комиссия является постоянно действующим органом, которая призвана наладить взаимодействие между предпринимателями и властью.

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