Главу Удмуртии назначили заместителем председателя комиссии при Правительстве России

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-11T11:10:20+03:00

Он будет курировать вопросы конкуренции и развития малого и среднего бизнеса

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Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение по которому глава Удмуртии Александр Бречалов назначается заместителем председателя комиссии Правительства РФ по вопросам конкуренции и развития малого и среднего бизнеса. Напомним, что ее председателем сейчас является Антон Силуанов.

- Александр Бречалов в составе комиссии будет принимать участие в рассмотрении и подготовке предложений по реализации решений Президента России в области развития малого и среднего предпринимательства, определении мер государственной поддержки и повышении ее эффективности. А также другие меры, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, - сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, что данная комиссия является постоянно действующим органом, которая призвана наладить взаимодействие между предпринимателями и властью.

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