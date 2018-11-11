Главу Удмуртии назначили заместителем председателя комиссии при Правительстве России
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение по которому глава Удмуртии Александр Бречалов назначается заместителем председателя комиссии Правительства РФ по вопросам конкуренции и развития малого и среднего бизнеса. Напомним, что ее председателем сейчас является Антон Силуанов.
- Александр Бречалов в составе комиссии будет принимать участие в рассмотрении и подготовке предложений по реализации решений Президента России в области развития малого и среднего предпринимательства, определении мер государственной поддержки и повышении ее эффективности. А также другие меры, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, - сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Напомним, что данная комиссия является постоянно действующим органом, которая призвана наладить взаимодействие между предпринимателями и властью.
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