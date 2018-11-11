Уроженец Ижевска Евгений Гор подарил Лолите Милявской свечи

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-11T12:01:05+03:00

Этим бизнесом он занимается уже четыре года

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В преддверии дня рождения российской эстрадной певицы Лолиты Милявской, свой подарок решил передать лично уроженец Ижевска Евгений Гор. Он приехал к актрисе с презентом, который сделал своими руками – свечи.

- Таксисты были недовольные, поэтому пришлось осваивать новую профессию звездного курьера:)) К тому же нужно было поддержать Лолиту. Умниц и красавиц всегда нужно поддерживать, - написал он в своем аккаунте в Инстаграм.

Евгений привез 100 свечей, которые именные. На каждой упаковке написано – Lolita 55. Именно столько лет исполняется певице. Причем, свечи сделаны из кокосового масла, поэтому ими можно не только наслаждаться, но и использовать в качестве крема.

- Сколько их не делаю, все равно кайфую, - сказал Евгений, когда вручил подарок Лолите.

Напомним, что Гор занимается этим бизнесом с 2014 года. На данный момент у него даже есть небольшой завод. Готовую продукцию музыкант продает коллегам-звездам, среди которых эти свечи уже стали популярными, и специализированным магазинчикам.

СПРАВКА «КП»

Евгений Горшечков (Гор), 38 лет

Родился в Ижевске, закончил факультет романо-германской филологии УдГУ. Был вокалистом групп «После 11» и «Unite It». В 2012 году певец вместе с «Unite It» участвовал в национальном отборе международного вокального фестиваля «Евровидение». Музыканты сумели выйти в финал, но уступили право представлять Россию коллективу «Бурановские бабушки». Состоит в романтических отношениях с Надеждой Бабкиной.