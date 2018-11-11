2018-11-11T13:20:56+03:00
Общество

Жителей Удмуртии попросили не выходить на воду

Водоемы уже начали покрываться тонким льдом
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: rb7.ruФото: rb7.ru
Изменить размер текста:

В связи с наступлением холодов, водоемы республики и пруд в Ижевске покрылись тонким льдом. В связи с этим, Поисково-спасательная служба Удмуртии настоятельно рекомендует не выходить на воду, так как это может быть опасно.

- В связи с тем, что на территории республики установилась низкая температура, на небольших водоемах начал появляться первый лед. Родители, не в коем случае не пускайте детей на лед, - такое сообщение было опубликовано пресс-службой.

Как ранее сообщали в МЧС по республике, для одиночных пешеходов лед считается прочным при толщине не менее 7 см, а для группы людей – 12 см. Помните, наиболее прочен чистый, прозрачный лед. Мутный лед ненадежен.

- На участках, запорошенных снегом, лед тонкий и некрепкий. В местах, где в водоем впадают ручьи, речки, обычно образуется наиболее тонкий лед, - рассказывали в пресс-службе.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Мы составили прогноз погоды на грядущую неделю в Ижевске. В принципе, все не так плохо (продолжение).

"Комсомолка" продолжает выбирать лучшую клинику Удмуртии! Проголосуй за больницу, которой доверяешь! (продолжение).

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24