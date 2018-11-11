Жителей Удмуртии попросили не выходить на воду

СЕГОДНЯ 13:20 2018-11-11T13:20:56+03:00

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В связи с наступлением холодов, водоемы республики и пруд в Ижевске покрылись тонким льдом. В связи с этим, Поисково-спасательная служба Удмуртии настоятельно рекомендует не выходить на воду, так как это может быть опасно.

- В связи с тем, что на территории республики установилась низкая температура, на небольших водоемах начал появляться первый лед. Родители, не в коем случае не пускайте детей на лед, - такое сообщение было опубликовано пресс-службой.

Как ранее сообщали в МЧС по республике, для одиночных пешеходов лед считается прочным при толщине не менее 7 см, а для группы людей – 12 см. Помните, наиболее прочен чистый, прозрачный лед. Мутный лед ненадежен.

- На участках, запорошенных снегом, лед тонкий и некрепкий. В местах, где в водоем впадают ручьи, речки, обычно образуется наиболее тонкий лед, - рассказывали в пресс-службе.

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