Сотрудница министерства финансов Удмуртии «незаконно» подрабатывала

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-11T14:39:21+03:00

Она устроила юристом свою знакомую в коммерческую компанию, но работала за нее

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Прокуратура Удмуртии, совместно с республиканским МВД, провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате выявили нарушения со стороны чиновницы министерства финансов Удмуртии.

- Несмотря на статус служащего, она решила оказывать юридические услуги коммерческому предприятию, которое работает в сфере здравоохранения. Помимо того, что она не уведомила работодателя о совмещении, чиновница приняла меры к формальному трудоустройству в коммерческой организации вместо себя своей знакомой, при этом порученную работу выполняла лично и получала за нее вознаграждение, - сообщает пресс-служба.

По результатам проверки министру финансов республики внесено представление об устранении нарушений закона, в ходе рассмотрения которого служащая приняла решение об увольнении с должности государственной гражданской службы.

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