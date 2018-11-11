Лидер группы «Чайф» рассказал, чего не хватает Ижевску

СЕГОДНЯ 15:48 2018-11-11T15:48:35+03:00

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В воскресенье, 11 ноября, рок-группа «Чайф» выступит в Ижевске в рамках тура, посвященному 20-летию альбома «Шекогали» (6+). А перед этим один из основателей коллектива Владимир Шахрин провел пресс-конференцию в медиагруппе «Центр». Он поделился впечатлениями от Ижевска и сказал, чего не хватает городу-заводу.

- Ижевск для нас всегда дружелюбный город. Сколько сюда ездим, всегда концерты хорошие и публика прекрасно встречает. Он для нас практически родной город. Ведь многое роднит с Екатеринбургом, особенно менталитет. Тоже город-завод, труженики, которые если что-то умеют делать, то делают это хорошо. Организаторы тура стараются минимизировать риски, и, зная реакцию ижевской публики, включают город в тур, - рассказал Владимир Шахрин.

Кроме того, он пожелал городу хороший современный зал.

- Здесь не хватает зала. Мы проехали уже половину тура и понимаем, какая большая разница восприятия концерта артистом и зрителями, когда есть современный зал, где стоячий партер, есть бар, наверху вип-зона и так далее. И сидячий зал, который морально устарел для восприятия музыки. Мы друг друга мучаем. Мы не можем сказать людям: «вставайте, идите к сцене». Потому что там, на первом ряду, купили люди дорогие билеты и если кто-то встанет перед ними и закроет вид, будет нечестно. С другой стороны, мы понимаем, что основная активная публика, которая подзаряжает тебя с первой песни, они где-то там, на балконе. Поэтому я настоятельно рекомендую кому-то в Ижевске инвестировать в современный зал, посмотреть, выбрать какую-то модель. Иногда из какого-то цеха делают, иногда заново строят. Но Ижевску нужен зал, - заключил Владимир Шахрин.

Напомним, концерт группы «Чайф» пройдет в ДК «Металлург», начало в 19:00.