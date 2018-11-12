2018-11-12T06:00:58+03:00
Общество

В Ижевске пройдет образовательный проект «Школа нового горожанина»

Первый семинар состоится 13 ноября
Елена Перевощикова
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Фото: pixabayФото: pixabay
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В столице Удмуртии стартует образовательный проект «Школа нового горожанина». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Участников ждут бесплатные экспресс-семинары, где эксперты-практики из различных областей помогут решить жизненные задачи и ответят на часто задаваемые вопросы.

Известно, что первый семинар, посвященный теме выбора жилья, состоится уже 13 ноября в 18:30 в Штабе городских проектов «Лифт» по адресу улица Пушкинская, 216.

Эксперты рынка недвижимости расскажут, как улучшить свои жилищные условия, подобрать нужный вариант, и какие риски могут возникнуть при покупке недвижимости.

Для того, чтобы принять участие в семинаре необходимо зарегистрироваться.

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