В Ижевске пройдет образовательный проект «Школа нового горожанина»
В столице Удмуртии стартует образовательный проект «Школа нового горожанина». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Участников ждут бесплатные экспресс-семинары, где эксперты-практики из различных областей помогут решить жизненные задачи и ответят на часто задаваемые вопросы.
Известно, что первый семинар, посвященный теме выбора жилья, состоится уже 13 ноября в 18:30 в Штабе городских проектов «Лифт» по адресу улица Пушкинская, 216.
Эксперты рынка недвижимости расскажут, как улучшить свои жилищные условия, подобрать нужный вариант, и какие риски могут возникнуть при покупке недвижимости.
Для того, чтобы принять участие в семинаре необходимо зарегистрироваться.
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