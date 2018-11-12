СЕГОДНЯ 06:27 2018-11-12T06:27:54+03:00

Соревнования пройдут в возрастных группах «40+» и «50+»

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В Ижевске состоится открытое первенство по волейболу среди ветеранов, об этом сообщает Удмуртская Республиканская федерация волейбола.

Известно, что соревнования пройдут в двух возрастных группах: «40+» и «50+».

28 ноября в 12:00 в спортивной школе «Созвездие» пройдет судейская, возрастная группа «40+». А 14 ноября в 12:00 в той же спортивной школе состоится судейская, возрастная группа «50+».

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