В Ижевске состоится открытое первенство по волейболу среди ветеранов
В Ижевске состоится открытое первенство по волейболу среди ветеранов, об этом сообщает Удмуртская Республиканская федерация волейбола.
Известно, что соревнования пройдут в двух возрастных группах: «40+» и «50+».
28 ноября в 12:00 в спортивной школе «Созвездие» пройдет судейская, возрастная группа «40+». А 14 ноября в 12:00 в той же спортивной школе состоится судейская, возрастная группа «50+».
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