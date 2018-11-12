2018-11-12T07:27:38+03:00
Общество

В Удмуртии выявлено 119 нарушений миграционного законодательства

Девять иностранных граждан выдворены за пределы страны
Елена Перевощикова
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Фото: архивФото: архив
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В октябре текущего года в Удмуртии прошел четвертый этап операции «Нелегальный мигрант». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудники проверили более тысячи объектов промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, бытового обслуживания, транспорта, а также мест компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. За четыре этапа операции было проверено 6283 объекта и 560 иностранных работников.

Известно, что в ходе проверок выявили 92 факта нарушения режима пребывания иностранных граждан на территории нашей страны и 27 фактов нарушения правил привлечения и использования иностранных работников. По итогам было принято три решения о сокращении сроков пребывания иностранным гражданам, выписано штрафов на сумму 224 тыс рублей.

Сотрудники Управления федеральной службы судебных приставов выдворили за пределы России девять иностранных граждан. Четыре иностранных гражданина депортированы за пределы страны.

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