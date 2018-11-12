Студенты из Удмуртии выступят на Международном фестивале рекламы

СЕГОДНЯ 08:00 2018-11-12T08:00:14+03:00

Он пройдет с 14 по 16 ноября в Саратове

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Студенты четвертого курса направления «Реклама и связи с общественностью» УдГУ представят свой университет на Международном фестивале рекламы «RAdiuS». Он пройдет с 14 по 16 ноября в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Фестиваль рекламы пройдет в два тура: заочный этап в виде домашнего задания - подготовка социальной рекламы и очный этап в формате творческого кампуса, который предполагает выполнение командами творческих заданий от реальных заказчиков. Также участников ждет множество интересных лекций и мастер-классов.

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