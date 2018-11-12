На участке набережной в Ижевске перекроют движение до мая

СЕГОДНЯ 08:53 2018-11-12T08:54:21+03:00

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С понедельника, 12 ноября, в Ижевске будет перекрыт участок набережной от переулка Широкого до дома №17 улицы Береговая. Там установят знак «Въезд запрещен».

Как сообщает администрация города, ограничение будет действовать до мая 2019 года. Участок будет закрыт для обеспечения безопасности дорожного движения.

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