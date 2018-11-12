«Не по нраву Mercedes-Benz»: Ижевск отличился в выборе автомобилей F-класса
В Ижевске среди водителей популярна модель машины Audi A8, в этом убедились эксперты авито, которые проанализировали рынок представительских авто с пробегом.
Выяснилось, что именно 25% отдают предпочтения Audi A8. В среднем, он продавался в городе за 975,7 тысяч рублей.
А самым дорогим авто, которым интересовались жители города оказался Porsche Panamera Turbo – в среднем его стоимость составила 4,2 млн рублей.
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