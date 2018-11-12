2018-11-12T10:20:50+03:00
Общество

Александр Бречалов раскритиковал главу Ленинского района Ижевска

Он назвал глав городских администраций “местными царьками”
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Фото: www.udmurt.ruФото: www.udmurt.ru
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Александр Бречалов раскритиковал работу главы Ленинского района Ижевска. На аппаратном совещании в резиденции руководителя Удмуртии он обратился к градоначальнику Олегу Бекмеметьеву с просьбой уделить пристальное внимание району.

-То, что я увидел в Ленинском районе... <…> Загажен единственный и то неблагоустроенный сквер, парк, как его можно назвать. Просто там не то, что случайно где-то бутылка, <...> там просто около лавочки набросано. Посмотрите по руководителю, но я там большого желания не вижу, сколько я здесь работаю. У меня больше всего сообщений идет по Ленинскому району, - выступил глава республики.

Неделю назад Бречалов побывал в сквере и ужаснулся его состоянию. Сейчас, по его словам, ситуацию исправили: посыпали щебнем, убрали раскореженные поручни, мусор. “А до этого что, нельзя было?” - задался вопросом глава республики.

- В городе надо наводить порядок. Вот эти "местные царьки" сидящие на своих местах уже совсем границы потеряли. Деньги доведены, причем в 2 раза: там 300-350 млн руб. Было - мы выделили 700 млн руб... - добавил Александр Бречалов.

Он также обратил пристальное внимание замминистра строительства, ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Сурнина на подготовку генерального плана Ижевска.

- Мы никак не могли с предыдущей командой приступить, постоянно находились какие-то причины. Кто-то начинает переживать, что поменяют назначение того или иного участка, в том числе по Ленинскому району - там есть интересные участки. Пятачки там остались и вот началась суета - давайте там под застройку, еще что-то. Будьте готовы через неделю <…> иначе мы так и будем под каждую ситуацию менять генплан что приведет к коллапсу в городе, - подытожил глава региона.

Напомним, что с сентября 2011 года главой Ленинского района является Александр Ожмегов.

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